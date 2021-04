DIRETTA F1, GP Emilia-Romagna LIVE: piove, Verstappen davanti a Hamilton e Leclerc. 7° Sainz (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro/63 Davvero molto male Bottas, 9° a ben 54? dalla vetta. Il finlandese non ci sta capendo nulla con la pioggia. 14° giro/63 Verstappen torna a spingere fortissimo e si riprende il giro veloce (che ricordiamo assegnare un punto di bonus). Hamilton torna a 5 secondi. 13° giro/63 Al comando Verstappen con 4?3 su Hamilton e 12?8 su Leclerc. 4° Perez a 23?6, ma deve scontare la penalità. 12° giro/63 Perez, dopo l’escursione nella ghiaia, aveva scavalcato due piloti, ma non poteva farlo durante il regime di Safety Car. 12° giro/63 Stop and go per Sergio Perez! Penalità durissima! Dovrà rientrare ai box e fermarsi per 10?, peraltro senza poter cambiare le gomme! 12° giro/63 Attenzione perché Hamilton sta ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15° giro/63 Davvero molto male Bottas, 9° a ben 54? dalla vetta. Il finlandese non ci sta capendo nulla con la pioggia. 14° giro/63torna a spingere fortissimo e si riprende il giro veloce (che ricordiamo assegnare un punto di bonus).torna a 5 secondi. 13° giro/63 Al comandocon 4?3 sue 12?8 su. 4° Perez a 23?6, ma deve scontare la penalità. 12° giro/63 Perez, dopo l’escursione nella ghiaia, aveva scavalcato due piloti, ma non poteva farlo durante il regime di Safety Car. 12° giro/63 Stop and go per Sergio Perez! Penalità durissima! Dovrà rientrare ai box e fermarsi per 10?, peraltro senza poter cambiare le gomme! 12° giro/63 Attenzione perchésta ...

