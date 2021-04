Traffico Roma del 17-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti perintenso su via Leone XIII tra via Aurelia Antica via della Nocetta verso via del Casaletto in centro code su via del Muro Torto da via Pinciana a Piazza del Popolo verso il Lungotevere proprio sul lungotevererallentato tra Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese a Montesacro manifestazione in pieno svolgimento in Piazza Sempione fino alle 19 possibili difficoltà di circolazione al Tuscolano abbiamo rallentamenti sull’Appia nuova nel tratto compreso tra via dei Colli Albani e via Veturia verso Piazza Re diper quanto riguarda il trasporto pubblico fine settimana di lavori per la linea C della metropolitana oggi e domani c’è la posto di treni sull’intera tratta Inoltre sulla metro alla ...