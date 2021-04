Sassuolo-Fiorentina | Berardi | “Contento per la doppietta Rapporto con De Zerbi? Vorrei rimanesse”

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilribalta lae si impone 3-1., De: “Viola squadra di qualità, Iachini ha dei principi.e Defrel? Ho un dubbio”I neroverdi sono una squadra che sta bene, che in questo finale di stagione sta provando a regalarsi una difficile qualificazione alle prossime coppe europee. Dopo lo stop precauzionale dovuto al cluster da covid-19 nel gruppo azzurro della nazionale, oggi è tornato in campo Domenico, che ha realizzato unasu rigore.Il calciatore calabrese al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha provato ad analizzare la sfida: "Il periodo è stato difficile, avrei voluto andare anche in Nazionale e mi è dispiaciuto. Oggi sono rientrato e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Fiorentina

Commenta per primo Dopo la vittoria in rimonta contro la, Roberto De Zerbi ha parlato così a Sky Sport della prova del suo: 'Si poteva fare di più, sia nel primo che nel secondo tempo. Li vedo belli e forti i miei giocatori, quindi penso ...Commenta per primo Dopo la drammatica sconfitta dellacontro il, la società viola ha preso una decisione forte . Rocco Commisso , infatti, che sperava in una vittoria, ha deciso di provare ad invertire la rotta in vista del finale di ...Momento delicato per la Fiorentina che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate e la sconfitta casalinga con l’Atalanta tiene la squadra di Iachini a 30 punti, otto di vantaggio sul Cagliar ...Sassuolo Fiorentina è (anche) il trionfo di Domenico Berardi che fa doppietta e arriva a quota 101 gol complessivi con la maglia neroverde.