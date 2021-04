Paracadute non si apre, morto un uomo di 60 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Un uomo di 60 anni è morto a Cremona durante un lancio con il Paracadute. L’attrezzatura non si è aperta. Indagini in corso. CREMONA – Un uomo di 60 anni è morto a Cremona durante un lancio con il Paracadute nella giornata di sabato 17 aprile 2021. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti e nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso anche sull’attrezzatura (sequestrata dalla Procura). Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, neanche quella di un malore durante il volo. Sono diversi i punti da chiarire in questo incidente avvenuto all’aeroporto di Cremona. Si tratta dell’ennesima tragedia nell’aerea di volo alle porte della città lombarda: da settembre sono quattro le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021) Undi 60a Cremona durante un lancio con il. L’attrezzatura non si è aperta. Indagini in corso. CREMONA – Undi 60a Cremona durante un lancio con ilnella giornata di sabato 17 aprile 2021. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti e nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso anche sull’attrezzatura (sequestrata dalla Procura). Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, neanche quella di un malore durante il volo. Sono diversi i punti da chiarire in questo incidente avvenuto all’aeroporto di Cremona. Si tratta dell’ennesima tragedia nell’aerea di volo alle porte della città lombarda: da settembre sono quattro le ...

