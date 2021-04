MISTER DOMIZZI | “PARTITA IMPORTANTE | AFFRONTIAMOLA CON MASSIMA FEROCIA”

Leggi su udine20

(Di sabato 17 aprile 2021) Trentaquattresima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il Frosinone allo stadio Teghil.Maurizioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Noi dobbiamo affrontare lacome un’occasione, da cogliere dando il massimo. Da qui alla fine tutte le partite lo sono: occasioni per tirarci fuori da questa situazione nel miglior modo possibile e se riusciamo il più velocemente possibile”. “Sono contento della settimana lavorativa, dopo tantissimo tempo saranno tutti disponibili (eccetto i lungodegenti, ndr). Qualcuno si è aggregato da poco e non sarà chiaramente al top, ma èaverli tutti. Molti ragazzi stanno crescendo di condizione”. “Il Frosinone è una squadra esperta, forte e con un organico numeroso. I calciatori a ...