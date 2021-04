(Di sabato 17 aprile 2021) Solo nella serata di ieri, a, la polizia ha dovuto denunciare 53 persone per violazione delle norme anti Covid. Diversi gli eventi in cui è dovuta intervenire:di compleanno,ditra amici.su. Un primo intervento è avvenuto alle 22:20 in Via Padova, dove i vicini hanno segnalato al centralino schiamazzi provenienti da una delle abitazioni. All’interno della casa, soprese 7 persone che cenavano insieme. Alle 23 un’altra segnalazione è invece avvenuta in via Martiri Oscuri per musica e grida da uno studio artistico. In questo caso sono state trovate nove persone intente aggiare un compleanno in un locale che era stato preso appositamente in affitto. Infine, attraverso la piattaforma YouPol qualcuno ...

Advertising

QuotidianPost : Feste di laurea, compleanni e cene a Milano: 53 multati - Camilllinha28 : Notte di assembramenti a Milano: 53 persone multate. E una festa di laurea bloccata grazie all'app Youpol“ - noisiamovivi_ : RT @FelicissimaTv: Siamo ovviamente disponibili per matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, compleanni e feste di laurea. Chiamateci! #Fe… - milano_today : Notte di assembramenti e feste clandestine a Milano. Una festa di laurea segnalata con l'app Youpol--> - AnsaLombardia : Feste di laurea, compleanni e cene, a Milano 53 multati. In un appartamento scoperto party con 37 giovani | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Feste laurea

Agenzia ANSA

Nella sola serata di ieri la polizia, a Milano, ha sanzionato 53 persone per violazione delle norme anti Covid nel corso di interventi perdi compleanno,die cene tra amici. Il primo intervento è delle 22.20 in via Padova, dove i vicini hanno segnalato al centralino della questura schiamazzi provenienti da un'abitazione dove sono state ...commenta Nella sola serata di venerdì a Milano sono state sanzionate 53 persone per violazione delle norme anti Covid. La polizia è intervenuta per interromperedi compleanno,die cene tra amici in via Padova, in via Martiri Oscuri e in zona colonne di San Lorenzo. In quest'ultimo caso era in corso, a casa di una ragazza, una festa dicon 37 persone, ...Milano, 17 aprile 2021 - Festa di laurea con 37 partecipanti ie ri notte in piazza Bertarelli. Un messaggio sull'app della polizia YouPol , inizialmente creata per riferire in forma anonima ...Feste di laurea e compleanni a go go. Nonostante la zona arancione e nonostante la data delle parziali riaperture solo in zona gialla sia ancora lontana. Eppure nella sola serata di ieri ...