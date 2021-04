Covid, Donzelli: "I miei 21 giorni chiuso in soffitta" (Di sabato 17 aprile 2021) Ventuno giorni chiuso in isolamento nella soffitta della propria casa, senza rinunciare a fare politica. Giovanni Donzelli è uno degli ex ragazzi della Generazione Atreju, uno di quelli che ha seguito tutto il percorso della destra giovanile al fianco di Giorgia Meloni, fin da quando nel 2004 la combattente della Garbatella ebbe la meglio al congresso nazionale di Azione Giovani di Viterbo. Un cammino proseguito nel 2012 quando l’ex ministro per la Gioventù fece saltare il banco e decise di tentare l’azzardo e la navigazione in solitaria con la fondazione di Fratelli d’Italia. Oggi Giovanni Donzelli è il responsabile organizzazione del partito, un partito in cui gli ex ragazzi della Generazione Atreju siedono ormai tutti nel Parlamento italiano o in quello europeo, come Carlo Fidanza, Augusta ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Ventunoin isolamento nelladella propria casa, senza rinunciare a fare politica. Giovanniè uno degli ex ragazzi della Generazione Atreju, uno di quelli che ha seguito tutto il percorso della destra giovanile al fianco di Giorgia Meloni, fin da quando nel 2004 la combattente della Garbatella ebbe la meglio al congresso nazionale di Azione Giovani di Viterbo. Un cammino proseguito nel 2012 quando l’ex ministro per la Gioventù fece saltare il banco e decise di tentare l’azzardo e la navigazione in solitaria con la fondazione di Fratelli d’Italia. Oggi Giovanniè il responsabile organizzazione del partito, un partito in cui gli ex ragazzi della Generazione Atreju siedono ormai tutti nel Parlamento italiano o in quello europeo, come Carlo Fidanza, Augusta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Donzelli Covid, Donzelli: "I miei 21 giorni chiuso in soffitta" Il parlamentare di Fratelli d'Italia per isolarsi dalla famiglia si è trasferito nel sottotetto di casa sua dove ha approntato una postazione con lo sfondo del partito per i collegamenti televisivi. ...

