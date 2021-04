Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)DEL 16 APRILEORE 8.35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI, EPR VEICOLO IN FIAMME, CI SONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE§; AL MOMENTO SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. ANDIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE. MOLTO TRAFFICATA LA FLAMINIA, CI SONO CODE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE ...