Valanga in Friuli: morti due escursionisti (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone sono morte dopo essere state travolte da una Valanga che si è staccata stamani dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra la Val Saisera (Treviso) e Chiusaforte (Udine), a una quota di circa duemila metri. I soccorsi e le ricerche sono durate diverse ore. Tre gli elicotteri impiegati: della Protezione Civile del Fvg, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da Valanga. . Una terza persona coinvolta è stata invece solo sfiorata dalla massa di neve ed è stato soccorso in parete dai tecnici del Soccorso alpino Fvg e della Guardia di Finanza. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone sono morte dopo essere state travolte da unache si è staccata stamani dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra la Val Saisera (Treviso) e Chiusaforte (Udine), a una quota di circa duemila metri. I soccorsi e le ricerche sono durate diverse ore. Tre gli elicotteri impiegati: della Protezione Civile del Fvg, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da. . Una terza persona coinvolta è stata invece solo sfiorata dalla massa di neve ed è stato soccorso in parete dai tecnici del Soccorso alpino Fvg e della Guardia di Finanza.

