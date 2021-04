Mario Draghi in conferenza stampa | “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il premierha parlato indelle novità sulle misure anti Covid-19. Come filtrato nelle ultime ore, la Cabina di Regia avrebbe dato l’ok alla riapertura di attività di ristorazione, anche al sera ma solo all’aperto. Dal 26 aprile dovrebbero tornare anche le zone gialle, rafforzate per quanto riguarda la ristorazione. Le parole diinannuncia riaperture Dopo le prime voci filtrate da Palazzo Chigi sulla riapertura di ristoranti, cinema e altre attività,ha confermato novità sulle restrizioni in Italia. “Si puòalcon...

'Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, aprendo il suo incontro con i giornalisti. La conferenza stampa si tiene al termine di una cabina di regia che è durata due ore e mezza e che è servita per un confronto sulla strategia ...Conferenza stampa del premierdopo la riunione della cabina di regia del governo. Sul tavolo tanti temi, dalla situazione in Italia della pandemia legata al Covid , al ritorno delle zone gialle , alle riaperture di ...Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, parla in una conferenza stampa in diretta delle prossime riaperture e delle norme anti Covid ...