Covid Calabria, oggi 433 contagi e 5 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 433 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo la tabella del bollettino di oggi, 16 aprile. Registrati inoltre altri 5 morti. Nella Regione, ad oggi sono stati sottoposti a test 672.656 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 719.375 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 54.017 (+433 rispetto a ieri), quelle negative 618.639, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -3 terapie intensive, +239 guariti/dimessi e 5 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 433 i nuovida coronavirus insecondo la tabella deldi, 16. Registrati inoltre altri 5. Nella Regione, adsono stati sottoposti a test 672.656 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 719.375 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 54.017 (+433 rispetto a ieri), quelle negative 618.639, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -3 terapie intensive, +239 guariti/dimessi e 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

INFORMAVV : #Salute - Il bollettino della Regione #Calabria riporta ancora contagi alti. #Covid19 Nel Vibonese si registrano 12… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, Regioni con minore percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate:… - Carmela_oltre : RT @TgrRaiCalabria: #Covid +433 contagi e altri cinque morti. Calabria in attesa delle decisioni del Cts sulla sua colorazione e le relativ… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #Covid +433 contagi e altri cinque morti. Calabria in attesa delle decisioni del Cts sulla sua colorazione e le relativ… - Fusto2015Giusy : RT @TgrRaiCalabria: #Covid +433 contagi e altri cinque morti. Calabria in attesa delle decisioni del Cts sulla sua colorazione e le relativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria Coronavirus oggi: in Italia 15.943 nuovi casi e 429 morti. Calano ricoveri e terapie intensive ...Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.200 nuovi casi di persone risultate positive al Covid -... Calabria, 433 nuovi positivi e cinque decessi In lieve calo i numeri della pandemia registrati dal ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, i morti sono 429 Le vittime leggi anche Covid, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Nel ...nelle Marche 1.155 nella Provincia autonoma di Bolzano 2.315 in Abruzzo 1.315 in Umbria 926 in Calabria 1.

IL COMMISSARIO AD ACTA PREFETTO GUIDO LONGO: AMPLIATO L'ELENCO DEI CODICI ESENZIONE PER LE VACCINAZIONI ANTI-COVID 19 Sanita' - Catanzaro, 16/04/2021 IL COMMISSARIO AD ACTA PREFETTO GUIDO LONGO: AMPLIATO L'ELENCO DEI CODICI ESENZIONE PER LE VACCINAZIONI ANTI-COVID 19 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IST ...

Scuole chiuse a Montalto, il Tar sospende l'ordinanza del sindaco: si torna in aula Il Tar ha accolto il ricorso di alcune famiglie contro la chiusura delle scuole a Montalto Uffugo, si torna in aula ...

...Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.200 nuovi casi di persone risultate positive al-..., 433 nuovi positivi e cinque decessi In lieve calo i numeri della pandemia registrati dal ...Le vittime leggi anche, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Nel ...nelle Marche 1.155 nella Provincia autonoma di Bolzano 2.315 in Abruzzo 1.315 in Umbria 926 in1.Sanita' - Catanzaro, 16/04/2021 IL COMMISSARIO AD ACTA PREFETTO GUIDO LONGO: AMPLIATO L'ELENCO DEI CODICI ESENZIONE PER LE VACCINAZIONI ANTI-COVID 19 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IST ...Il Tar ha accolto il ricorso di alcune famiglie contro la chiusura delle scuole a Montalto Uffugo, si torna in aula ...