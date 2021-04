Torneremo davvero ad aprire a maggio? Gli aggiornamenti - iO Donna (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia riapre a maggio. Così sembra deciso. Draghi vuole un primo segnale già il 26 aprile e domani (venerdì 16) si riunirà la cabina di regia per predisporre un piano adeguato per mettere d’accordo la ripartenza con l’emergenza pandemica. Ma per mettere d’accordo anche “rigoristi” (Pd e Speranza) e “aperturisti” (centrodestra). Leggi anche › L’Italia vede solo due colori: arancione e rosso. Possibili riaperture ristoranti a pranzo non prima del 26 L’Italia riapre, si torna al ristorante, in palestra e in piscina L’Italia riapre: si spera nel caldo Il premier Draghi ha consapevolezza dell’insofferenza tra le persone, osserva e ascolta tutti, anche se i fattori che lo faranno decidere davvero saranno contagi, ricoveri, decessi e vaccini. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia riapre a. Così sembra deciso. Draghi vuole un primo segnale già il 26 aprile e domani (venerdì 16) si riunirà la cabina di regia per predisporre un piano adeguato per mettere d’accordo la ripartenza con l’emergenza pandemica. Ma per mettere d’accordo anche “rigoristi” (Pd e Speranza) e “aperturisti” (centrodestra). Leggi anche › L’Italia vede solo due colori: arancione e rosso. Possibili riaperture ristoranti a pranzo non prima del 26 L’Italia riapre, si torna al ristorante, in palestra e in piscina L’Italia riapre: si spera nel caldo Il premier Draghi ha consapevolezza dell’insofferenza tra le persone, osserva e ascolta tutti, anche se i fattori che lo faranno decideresaranno contagi, ricoveri, decessi e vaccini. ...

