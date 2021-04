Soleil Sorge ritrova l’amore con Gianmaria Andinolfi l’ex di Belen (Di giovedì 15 aprile 2021) Soleil Stasi sembra che abbia ritrovato l’amore con un ex compagno di Belen Rodriguez. Dopo essersi fidanzata e lasciata col fratello della Rodriguez, Jeremias le voci volevano Soleil Stasi a fianco di Andrea Iannone, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe invece partita per un romantica vacanza in compagnia di un altro ex della showgirl argentina, Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 aprile 2021)Stasi sembra che abbiatocon un ex compagno diRodriguez. Dopo essersi fidanzata e lasciata col fratello della Rodriguez, Jeremias le voci volevanoStasi a fianco di Andrea Iannone, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe invece partita per un romantica vacanza in compagnia di un altro ex della showgirl argentina,

Advertising

doriana_gallo : RT @GiuseppeporroIt: Chiara Nasti al centro della polemica: ha copiato un gruppo musicale coreano? Contro di lei anche Soleil Sorge (FOTO)… - zazoomblog : Isola 14 è flirt tra Soleil Sorge e un (altro) ex di Belen Rodriguez? L’indiscrezione di Chi - #Isola #flirt… - maamorechecosa : RT @kfriedstripper: ad alfonso signorini che dice di voler chiamare giallo zafferano per il gfvip6 quando si sono proposte soleil sorge, fr… - infoitcultura : Soleil Sorge si consola con un ex di Belen Rodriguez (dopo aver lasciato il fratello Jeremias) - infoitcultura : Isola 14, è flirt tra Soleil Sorge e un (altro) ex di Belen Rodriguez? -