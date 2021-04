Germania, il governo chiede ai Länder restrizioni immediate: “Numeri troppo alti, non si può aspettare la prossima settimana” (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si può più aspettare, nemmeno un giorno, occorre agire subito. Il governo tedesco lancia l’allarme per il nuovo picco di contagi registrato nelle ultime ore e chiede ai Länder di appoggiare immediatamente restrizioni più severe prima che il virus torni a circolare nel Paese in maniera incontrollabile. Una corsa contro il tempo, nonostante il 13 aprile il Consiglio dei ministri abbia approvato la modifica della legge sulla protezione della salute che permette all’esecutivo di applicare nuove misure senza dover passare dal consueto braccio di ferro con i governi regionali. Manca infatti l’approvazione del Parlamento, ma già ieri il Paese ha fatto registrare oltre 21mila nuovi contagi. “I Numeri sono troppo alti e salgono ancora. In terapia intensiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si può più, nemmeno un giorno, occorre agire subito. Iltedesco lancia l’allarme per il nuovo picco di contagi registrato nelle ultime ore eaidi appoggiare immediatamentepiù severe prima che il virus torni a circolare nel Paese in maniera incontrollabile. Una corsa contro il tempo, nonostante il 13 aprile il Consiglio dei ministri abbia approvato la modifica della legge sulla protezione della salute che permette all’esecutivo di applicare nuove misure senza dover passare dal consueto braccio di ferro con i governi regionali. Manca infatti l’approvazione del Parlamento, ma già ieri il Paese ha fatto registrare oltre 21mila nuovi contagi. “Isonoe salgono ancora. In terapia intensiva ...

