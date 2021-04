Sampdoria, idee chiare su Keita: la decisione sul riscatto (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Sampdoria medita sul possibile riscatto di Keita Balde: la situazione Se il futuro di Fabio Quagliarella non è ancora chiaro, sembra ben più delineato quello di Keita Balde. Quantomeno nelle intenzioni della Sampdoria. Sull’attaccante pende un riscatto pari a dieci milioni di euro da versare al Monaco a fine stagione e un contratto, quinquennale, a cifre talmente elevate da mettere in discussione tutto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 La Sampdoria, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, ritiene che cinque gol in otto partite e un’astinenza che dura da ben otto turni (più tanta panchina nel girone di ritorno) non possano bastare. Tutto dipenderà dal finale di stagione: se Keita inizierà a segnare e a giocare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lamedita sul possibilediBalde: la situazione Se il futuro di Fabio Quagliarella non è ancora chiaro, sembra ben più delineato quello diBalde. Quantomeno nelle intenzioni della. Sull’attaccante pende unpari a dieci milioni di euro da versare al Monaco a fine stagione e un contratto, quinquennale, a cifre talmente elevate da mettere in discussione tutto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 La, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, ritiene che cinque gol in otto partite e un’astinenza che dura da ben otto turni (più tanta panchina nel girone di ritorno) non possano bastare. Tutto dipenderà dal finale di stagione: seinizierà a segnare e a giocare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria idee Quando torna a essere camaleonte, il Napoli funziona Sono stati loro gli uomini - simbolo e i giocatori decisivi di Sampdoria - Napoli, e non solo ... Politano e Osimhen al posto di Rrahmani, Hysaj, Lozano e Mertens; Ranieri, fedelissimo alle sue idee e ...

Serie A, Pagellone 30ª: Inter no contest, che lotta per la Champions! ... vince la Juventus con il Genoa, vince il Napoli a Genova con la Sampdoria, vince l Atalanta a ... Invece passo lento e idee annebbiate. La classifica non preoccupa, ma sono piccoli campanelli d allarme. ...

I programmi della Sampdoria per Ernesto Torregrossa sono abbastanza chiari: puntare sull'attaccante nella prossima stagione come riserva Il primo punto di febbraio non ha portato solo al riscatto obbl ...