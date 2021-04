Oristano, “vaccini Pfizer ai familiari che non ne avevano diritto”: indagati in 15 tra medici e infermieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d’ufficio e peculato, con l’accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari che non rientravano tra le previste categorie aventi diritto, abusando così della propria posizione. I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno notificato gli avvisi di garanzia ai “furbetti del vaccino” questa mattina all’alba: si tratta di medici e infermieri indagati per abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari che non rientravano tra le categorie che ne avevano diritto, abusando così della propria posizione. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quindici persone, tra, sono indagate dalla Procura diper abuso d’ufficio e peculato, con l’accusa di aver somministrato il vaccinoa propriche non rientravano tra le previste categorie aventi, abusando così della propria posizione. I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno notificato gli avvisi di garanzia ai “furbetti del vaccino” questa mattina all’alba: si tratta diper abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccinoa propriche non rientravano tra le categorie che ne, abusando così della propria posizione. L'articolo proviene da Il ...

