Masters1000 Montecarlo | orari | programma | tv | streaming | ordine di gioco 15 aprile

La giornata di domani, giovedì 15 aprile, sarà dedicata agli ottavi di finale del tabellone di singolare del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), e scenderà in campo anche il detentore del trofeo, l'azzurro Fabio Fognini, unico azzurro ancora in corsa. Domani, giovedì 15 aprile, a partire dalle ore 11.00, si disputeranno gli ottavi di finale del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l'incontro di Fabio Fognini in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell'azzurro. programma ATP MASTERS 1000 Montecarlo Giovedì 15 aprile Court Rainier III Dalle ore 11.00 Stefanos TSITSIPAS (GRE) 4 vs Cristian GARIN (CHI) 16A seguire Novak ...

