L’asse Draghi-Macron per il rilancio dell’Europa e dell’area liberale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alle elezioni europee del 2019, si temeva l’arrivo a Strasburgo di un’ondata nazionalista. Alcuni leader parolai, come Matteo Salvini e Luigi Di Maio, gridavano che sarebbero stati la maggioranza al Parlamento europeo. Nel mezzo della campagna elettorale, Salvini aveva riunito tutti i leader europei di estrema destra in Piazza Duomo a Milano, con lo slogan Prima gli italiani. Due mesi prima, Luigi Di Maio era apparso sorridendo con altri esponenti del Movimento 5 Stelle a Strasburgo con un leader dei “gilet gialli”, Christophe Chalençon, l’estremista di destra che aveva detto che voleva il Generale Pierre de Villiers al posto di Macron.La dicevano lunga sulle profonde contraddizioni di questo movimento, poiché ciascuno di questi leader voleva proporre il “suo” popolo, escludendo così sin dall’inizio qualsiasi progetto comune di costruzione europea: “Prima gli ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alle elezioni europee del 2019, si temeva l’arrivo a Strasburgo di un’ondata nazionalista. Alcuni leader parolai, come Matteo Salvini e Luigi Di Maio, gridavano che sarebbero stati la maggioranza al Parlamento europeo. Nel mezzo della campagna elettorale, Salvini aveva riunito tutti i leader europei di estrema destra in Piazza Duomo a Milano, con lo slogan Prima gli italiani. Due mesi prima, Luigi Di Maio era apparso sorridendo con altri esponenti del Movimento 5 Stelle a Strasburgo con un leader dei “gilet gialli”, Christophe Chalençon, l’estremista di destra che aveva detto che voleva il Generale Pierre de Villiers al posto di.La dicevano lunga sulle profonde contraddizioni di questo movimento, poiché ciascuno di questi leader voleva proporre il “suo” popolo, escludendo così sin dall’inizio qualsiasi progetto comune di costruzione europea: “Prima gli ...

PillaPaladini : RT @Baldor28714391: #12aprile anche #Macron prende le distanze da #Erdogan come #Draghi La #Merkel tace L'asse #Roma #Parigi si consolida… - AngelaAngelmi : RT @Baldor28714391: #12aprile anche #Macron prende le distanze da #Erdogan come #Draghi La #Merkel tace L'asse #Roma #Parigi si consolida… - ragusaibla : RT @Baldor28714391: #12aprile anche #Macron prende le distanze da #Erdogan come #Draghi La #Merkel tace L'asse #Roma #Parigi si consolida… - lucioluciani : RT @claudiafusani: [il caso] Draghi, l’Italia e Erdogan:l ’asse Roma-Washington per ridare forza all’Ue nel Mediterraneo - elespaterlini1 : RT @claudiafusani: [il caso] Draghi, l’Italia e Erdogan:l ’asse Roma-Washington per ridare forza all’Ue nel Mediterraneo -

Ultime Notizie dalla rete : L’asse Draghi «Legge anti-omofobia Una tutela contro l’odio per un Paese più civile» La Gazzetta di Modena