Cuggiono | amputato dal petardo | ora ha una mano bionica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cuggiono amputato

Il Giorno

(Milano) - Una nuova mano bionica per Leonardo. Nuova vita per il sedicenne di, Leo Ravelli, rimasto senza un arto a causa dello scoppio di un petardo avvenuto nel Capodanno scorso. Il ragazzo aveva raccolto un petardo, nascosto dentro la carta di un giornale, che gli ...Mano bionica per Leonardo Ravelli , il 16enne didopo lo scoppio di un petardo. Mano bionica per Leonardo: 'Finalmente potrà riavvicinarsi alla normalità persa' Consegnatagli pochi giorni fa, la mano bionica gli permetterà di '...Nuova vita per il sedicenne Leonardo Ravelli dopo il gravissimo incidente di Capodanno grazie anche a una campagna di solidarietà via web ...