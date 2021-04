Transizione digitale | Colao “Strategia con 5 aree di intervento”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Laper lain Italia prevede linee diin 5: connettività, cloud, dati aperti, sicurezza dei sistemi informatici e competenze umane”. Lo ha detto Vittorio, ministro per l’Innovazione tecnologica e la, in audizione in commissione Trasporti alla Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Oggi abbiamo tre grandi incognite nel Paese, quelle del ritardo, dell’inclusione e delle competenze. Alla prima provvederemo con interventi infrastrutturali, per quanto riguarda la seconda insisteremo sulla digitalizzazione come condizione abilitante della cittadinanza, e per la terza lavoreremo per incentivare idee e conoscenze investendo sulle persone e sostenendo le ...