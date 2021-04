Speranza: "Su Johnson&Johnson faremo valutazioni, ma è un vaccino da usare" (Di martedì 13 aprile 2021) Sul vaccino anti-Covid Johnson&Johnson la cui somministrazione in Usa è stata sospesa dall’Fda, “abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l’Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l’agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarò la strada migliore”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Porta a Porta. “Ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perchè è un vaccino importante”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Sulanti-Covid Johnson&Johnson la cui somministrazione in Usa è stata sospesa dall’Fda, “abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l’Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l’agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarò la strada migliore”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Porta a Porta. “Ma io penso che anche questodovrà essere utilizzato perchè è unimportante”.

