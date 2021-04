Portuense, rapinatore seriale fermato da Polizia (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Nel pomeriggio di sabato 10 aprile i ‘Falchi’ della Squadra Mobile della Questura di Roma, unitamente ai poliziotti del Commissariato Celio, hanno rintracciato e sottoposto a Fermo di indiziato di delitto in zona Portuense, l’autore di diverse rapine commesse a danno di alcuni passanti in vari quartieri della citta’. In particolare nel corso della settimana, dopo un attento monitoraggio sul fenomeno, effettuato mediante l’analisi di episodi caratterizzati da medesimo modus operandi, si era capito che in alcune zone della capitale erano state compiute rapine da parte di una stessa persona, descritta come straniera, armata di coltello a serramanico e a bordo di uno scooter scuro. Un primo episodio era accaduto nei pressi del Giardino degli Aranci ove una ragazza era stata avvicinata da un uomo con accento straniero, a bordo di uno scooter, che minacciava la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Nel pomeriggio di sabato 10 aprile i ‘Falchi’ della Squadra Mobile della Questura di Roma, unitamente ai poliziotti del Commissariato Celio, hanno rintracciato e sottoposto a Fermo di indiziato di delitto in zona, l’autore di diverse rapine commesse a danno di alcuni passanti in vari quartieri della citta’. In particolare nel corso della settimana, dopo un attento monitoraggio sul fenomeno, effettuato mediante l’analisi di episodi caratterizzati da medesimo modus operandi, si era capito che in alcune zone della capitale erano state compiute rapine da parte di una stessa persona, descritta come straniera, armata di coltello a serramanico e a bordo di uno scooter scuro. Un primo episodio era accaduto nei pressi del Giardino degli Aranci ove una ragazza era stata avvicinata da un uomo con accento straniero, a bordo di uno scooter, che minacciava la ...

