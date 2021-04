Patrizia De Blanck in lacrime a Oggi è un altro giorno | il dolore per la scomparsa del fratello Dario | “Non mi sono ancora ripresa”

(Di martedì 13 aprile 2021) È stata un’intervista commovente quella diDein quel diè un, il regno Rai di Serena Bortone. Spazio ovviamente alle risate dato il grande umorismo dell’intervistata ma anche tante forti emozioni per le parole rilasciate dalla Dein particolare sul pensiero della morte. Ledella Denel ricordare poi il, scomparso nel 2013.Deè un: la confessione sulla morte È stata una lunga intervista quella andata in onda quest’è un, ...

La Contessa si commuove durante un'intervista a Serena Bortone. Poi le lacrime nel ricordo del fratello ...De, ex concorrente dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', è tornata in televisione ad 'Avanti un altro' ma non solo. Infatti, nella puntata del 13 aprile è stata ospite di '...È stata un’intervista commovente quella di Patrizia De Blanck in quel di Oggi è un altro giorno, il regno Rai di Serena Bortone. Spazio ovviamente alle risate dato il grande umorismo dell’intervistata ...Prima del fase finale del gioco affidato alla coppia composta da Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck, è entrata in gioco Elisabetta Gregoraci. Come da regolamento di Avanti un altro ha ...