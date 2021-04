Morata Juventus, addio o riscatto? Deciso il futuro dello spagnolo (Di martedì 13 aprile 2021) Morata Juventus – Alvaro Morata a Torino sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, eppure il suo futuro alla Juventus non è così scontato. L’attaccante spagnolo non è di proprietà della Juventus, che lo ha preso in estate dall’Atletico Madrid in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto a 45 milioni. Morata Juventus, le ultimissime sullo spagnolo La Juventus ha la facoltà di estendere il prestito per un’altra stagione pagando altri 10 milioni e facendo scendere a 35 la cifra per l’eventuale riscatto nel 2022. Come riporta il quotidiano ‘AS’, secondo il giornalista Miguel Martin Talavera che è intervenuto nella trasmissione di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 aprile 2021)– Alvaroa Torino sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, eppure il suoallanon è così scontato. L’attaccantenon è di proprietà della, che lo ha preso in estate dall’Atletico Madrid in prestito oneroso (10 milioni) con diritto dia 45 milioni., le ultimissime sulloLaha la facoltà di estendere il prestito per un’altra stagione pagando altri 10 milioni e facendo scendere a 35 la cifra per l’eventualenel 2022. Come riporta il quotidiano ‘AS’, secondo il giornalista Miguel Martin Talavera che è intervenuto nella trasmissione di ...

