Maison Valentino | omofobia sul modello nudo con la borsa

(Di martedì 13 aprile 2021) L’ultima campagna diha destato molte critiche e offese nei confronti delche ne fa parte: Michael Bailey-Gates. L’uomo appare nella foto con i capelli sciolti, nell’intento di scavalcare una colonna, completamentee con l’iconicaRoman Stud sul piede.: le polemiche su Instagram E’ bastato questo scatto per scatenare l’odio omofobo sul profilo social dele fotografo, poi diventato privato, e sull’account di, costringendo Pierpaolo Piccioli, suo Direttore Creativo, a replicare dal proprio profilo personale. “Dopo aver pubblicato questa foto su, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e aggressivi. Il ...

... ha risposto direttamente Pierpaolo Piccioli sempre via Instagram, in difesa di Michael Bailey - Gates, contro i commenti omofobi: 'Dopo aver pubblicato questa foto su, molte ...Si chiamano Crochet infatti le nuove sneakers didi cui vogliamo parlarvi oggi. Uniscono l'artigianalità italiana, la moda più trendy della, il savoir faire di una lunga tradizione e ...una delle ultime foto pubblicitarie di Valentino, un autoscatto che vede protagonista il modello e fotografo newyorchese Michael Bailey-Gates, scatena i commenti del web. E Pieparolo Piccioli, ...Nella recente campagna pubblicitaria della Maison Valentino compare un modello senza abiti che tiene in mano un’iconica borsa della maison e sui ...