Enula avvistata con l' ex famoso | ma i fan notano un dettaglio su Alessandro

L'eliminazione di Enula da Amici 20 ha stupito tantissimo i fan che la consideravano una delle più quotate per la vittoria finale. Le case discografiche l'avevano indicata come una delle alunne più interessanti di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Purtroppo l'ultimo scontro con Tancredi le è stato fatale e la Bareggi è stata costretta ad abbandonare anzitempo la sua avventura. Una volta fuori dalla casetta i fan l'hanno sommersa di affetto e di domande sulla sua vita privata. Alcuni followers sono andati oltre, scovando addirittura alcuni indizi sul suo profilo che lascerebbero pensare a un ritorno di fiamma con Leo Gassman. Alcuni utenti molto attenti avrebbero notato in alcune stories della ragazza la presenza del cane del figlio del famoso attore. I due erano già stati paparazzati insieme, tanto che alcune riviste scandalistiche ...

Tommaso: «Ad "Amici" avrei dovuto credere più in me stesso» Il primo anno a Genova facevo danza e pattinaggio insieme, tornavo a casa una volta al mese e pattinavo furiosamente». Poi cosa è successo? «Quando ho iniziato a fare danza, tre anni fa, ho cominciato ...

