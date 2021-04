Condanna all'ergastolo per Cazzaniga (Di martedì 13 aprile 2021) Dovrà scontare l'ergastolo Cazzaniga, l'ex primario del pronto soccorso di Saronno accusato insieme all'infermiera Laura Taroni, della morte di 8 pazienti Confermato l’ergastolo all’ex medico Cazzaniga, primario di Saronno: uccise 9 pazienti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Dovrà scontare l', l'ex primario del pronto soccorso di Saronno accusato insieme all'infermiera Laura Taroni, della morte di 8 pazienti Confermato l’all’ex medico, primario di Saronno: uccise 9 pazienti su Notizie.it.

Advertising

MSF_ITALIA : Un salvataggio in mare si conclude solo all'arrivo in un porto sicuro. Se migranti e rifugiati vengono riportati in… - ilpost : Il processo contro Gigliola Pierobon terminò con una condanna per aborto clandestino, ma anche grazie alla grande m… - wacardon74 : @petergomezblog Peccato che non abbiamo la condanna all’impiccagione lo meriterebbero x quello che facevano a persone indifesi - MProfessionisti : Infermieri no vax in piazza a Roma contro l’obbligo vaccinale. Fnopi condanna: «Chi era presente dovrà renderne co… - lindaeciao : RT @GianniMagini: È possibile risalire all’autore del reato di sostituzione di persona tramite l’indirizzo IP con cui questi si è collegato… -