Concorso Formez PA, 25 posti a tempo determinato: chi può partecipare (Di martedì 13 aprile 2021) Sul sito del Formez PA è stato pubblicato un avviso di reclutamento per 25 unità di personale a tempo determinato, a supporto organizzativo dell'Ente per la gestione dei concorsi pubblici. La selezione è composta da una valutazione dei titoli iniziale e da due prove: una scritta e una orale. La candidatura deve essere presentata entro le ore 20 del 17 aprile 2021. Vediamo chi può accedere. Concorsi Pubblici 2021: le ultime news Concorso Formez PA: requisiti di accesso I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (o rapporto di parentela con un cittadino di questi) o di un Paese terzo con adeguato titolo di soggiorno; per i cittadini non italiani, conoscenza della lingua italiana almeno al livello C2 del QCER

