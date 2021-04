Bimbo positivo a Faicchio, chiuso asilo. Stop a didattica in presenza a Castelfranco in Miscano e Molinara (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – chiuso da oggi, martedì 13 aprile, fino a venerdì 16 il plesso Casali di Faicchio in seguito alla positività al Covid-19 di uno dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. Lo ha stabilito il sindaco Nino Lombardi con una ordinanza, la numero 7, firmata stamane. L’istituto verrà sanificato, si legge nel provvedimenti, “per prevenire, contrastare e contenere la diffusione dell’agente infettivo”. Castelfranco in Miscano sospende le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a venerdì 16 aprile. Lo ha deciso il primo cittadino Andrea Giallonardo con una ordinanza, la numero 16, firmata ieri a causa del “preoccupante incremento dei nuovi contagi nelle ultime due settimane rispetto alla popolazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –da oggi, martedì 13 aprile, fino a venerdì 16 il plesso Casali diin seguito alla positività al Covid-19 di uno dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. Lo ha stabilito il sindaco Nino Lombardi con una ordinanza, la numero 7, firmata stamane. L’istituto verrà sanificato, si legge nel provvedimenti, “per prevenire, contrastare e contenere la diffusione dell’agente infettivo”.insospende le attività didattiche inper le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a venerdì 16 aprile. Lo ha deciso il primo cittadino Andrea Giallonardo con una ordinanza, la numero 16, firmata ieri a causa del “preoccupante incremento dei nuovi contagi nelle ultime due settimane rispetto alla popolazione ...

