Turchia: brutto infortunio per Tosun: niente Euro 2020 (Di lunedì 12 aprile 2021) In prestito dall’Everton al Besiktas fino alla fine della stagione, Cenk Tosun si è gravemente infortunato ieri nella partita vinta dai bianconeri contro l’Erzurum (4-2). Il 29enne attaccante della nazionale turca si è slogato il ginocchio destro ed è uscito dal campo in barella e in ossigeno. Autore di 18 gol in 45 selezioni con la Turchia, Tosun non disputerà l’Europeo in programma quest’estate. Il suo allenatore, Sergen Yalcin, ha parlato infatti di una sua assenza dai campi di almeno sei mesi. Ad Euro2020, la Turchia è inserita nel girone di Italia, Galles e Svizzera. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) In prestito dall’Everton al Besiktas fino alla fine della stagione, Cenksi è gravemente infortunato ieri nella partita vinta dai bianconeri contro l’Erzurum (4-2). Il 29enne attaccante della nazionale turca si è slogato il ginocchio destro ed è uscito dal campo in barella e in ossigeno. Autore di 18 gol in 45 selezioni con lanon disputerà l’peo in programma quest’estate. Il suo allenatore, Sergen Yalcin, ha parlato infatti di una sua assenza dai campi di almeno sei mesi. Ad, laè inserita nel girone di Italia, Galles e Svizzera. SportFace.

Turchia: brutto infortunio per Tosun: niente Euro 2020

