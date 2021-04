Tapiro a Francesco Totti: la serie su di lui infiamma le polemiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Settimo Tapiro all’ex capitano della Roma La serie targata Sky, “Speravo de morì Prima” fa discutere anche a settimane dalla sua messa in onda. La produzione ha raccontato, in sei episodi, con Pietro Castellitto e Greta Scarano gli ultimi due anni di Totti alla Roma. Tra i primi a esprimere dissenso per la produzione proprio Antonio Cassano, ex calciatore e ex compagno di Totti nel club giallorosso. La sua rappresentazione, alquanto caricaturale (va ammesso) non è piaciuta per niente al diretto interessato che proprio per le sue esternazioni ha ricevuto un Tapiro da “Striscia La Notizia”. Leggi anche: Antonio Cassano: “La serie di Totti? Non ne esco bene” Tapiro che è arrivato anche alle mani di Francesco Totti. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Settimoall’ex capitano della Roma Latargata Sky, “Speravo de morì Prima” fa discutere anche a settimane dalla sua messa in onda. La produzione ha raccontato, in sei episodi, con Pietro Castellitto e Greta Scarano gli ultimi due anni dialla Roma. Tra i primi a esprimere dissenso per la produzione proprio Antonio Cassano, ex calciatore e ex compagno dinel club giallorosso. La sua rappresentazione, alquanto caricaturale (va ammesso) non è piaciuta per niente al diretto interessato che proprio per le sue esternazioni ha ricevuto unda “Striscia La Notizia”. Leggi anche: Antonio Cassano: “Ladi? Non ne esco bene”che è arrivato anche alle mani di. ...

Advertising

zazoomblog : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima” - #Tapiro #d’… - QuotidianPost : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima”… - infoitcultura : Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Francesco Totti: “Spero che Spalletti non si sia… - Italia_Notizie : Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Francesco Totti: “Spero che Spalletti non si sia arrabbiato”. Poi la battuta su… - _PuntoZip_ : STRISCIA LA NOTIZIA: tapiro D’oro a Francesco Totti per le critiche di Cassano alla serie “SPERAVO DE MORÌ PRIMA” -