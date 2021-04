«Semplice, utile e durevole»: la ricetta centenaria del successo di Braun (Di lunedì 12 aprile 2021) Ogni storia di successo che si rispetti ha alla base dei principi guida. Quelli di Braun sono racchiusi nella definizione di «Good Design» che, secondo Max Braun, il lungimirante fondatore della storica azienda tedesca, doveva essere semplice, utile e costruito per durare. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Ogni storia di successo che si rispetti ha alla base dei principi guida. Quelli di Braun sono racchiusi nella definizione di «Good Design» che, secondo Max Braun, il lungimirante fondatore della storica azienda tedesca, doveva essere semplice, utile e costruito per durare.

Advertising

Salvato53666324 : @SzymonJG @FrancescaCphoto @stevevicrn @Lory31511460 @Vatenerazzurro1 @Busno66 @VincenzoOrab96 @90ordnasselA… - Andrea751201 : Buona domenica cari follower,per chi può ricordo di fare una donazione anche piccola,per dare una mano alla nostra… - DottorStrowman2 : @LorenzoPTX @essemg0819 Ha tentato di mettersi in mostra piuttosto che fare la cosa più utile e semplice per la squ… - claudiantin : #Staseraitalia Eppure non è difficile digitare la parola ' #sperimentazione ' e poi leggerne la descrizione. Può es… - andreaborsoi1 : @Elvira_Rizz @Lollo7770 @KTonkova Si... raccolti solo i giorni dispari. Ho una app britannica in realta' che e' sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplice utile Inzaghi, tecnico da tv: ecco come ha seguito la partita Meglio partire dalla fine: il gol di Milinkovic utile a sbancare il Bentegodi per la quarta ... "Prova di carattere, sono veramente contento, non era semplice battere una squadra scorbutica come il ...

Recensione Acer B248Y: il monitor tuttofare per l'ufficio Un monitor da ufficio che si rispetti deve dare la possibilità di collegare in maniera semplice e ... Anch'essa abbastanza modesta , non esageratamente performante, ma dannatamente utile , adatta a call ...

Perché il rientro sia un tempo utile. La lettera dai genitori del Volta-Fellini News Rimini Covid, i dati migliorano Perché adesso abbiamo tutti bisogno di avere e di trasmettere due convinzioni semplicissime: vaccinarsi è utile ed importante ed è utile ed importante continuare a tenere le mascherine e a mantenere ...

WhatsApp: 12 cose da sapere per sfruttare la app al massimo Da come scrivere risposte personalizzate a come organizzare i contatti (inclusi gli indesiderati): ecco alcuni trucchi semplici e utili da conoscere ...

Meglio partire dalla fine: il gol di Milinkovica sbancare il Bentegodi per la quarta ... "Prova di carattere, sono veramente contento, non erabattere una squadra scorbutica come il ...Un monitor da ufficio che si rispetti deve dare la possibilità di collegare in manierae ... Anch'essa abbastanza modesta , non esageratamente performante, ma dannatamente, adatta a call ...Perché adesso abbiamo tutti bisogno di avere e di trasmettere due convinzioni semplicissime: vaccinarsi è utile ed importante ed è utile ed importante continuare a tenere le mascherine e a mantenere ...Da come scrivere risposte personalizzate a come organizzare i contatti (inclusi gli indesiderati): ecco alcuni trucchi semplici e utili da conoscere ...