"Ma che Paese siamo diventati?". Giletti sbotta, rivelazione choc: "Mi hanno minacciato", trema Arcuri | Video (Di lunedì 12 aprile 2021) Il caso Oms sconvolge Massimo Giletti. A Non è l'Arena, su La7, manda in onda le chat tra il vicedirettore vicario dell'Oms Ranieri Guerra e l'ex presidente Iss Silvio Brusaferro sul report "censurato" su Italia e coronavirus e con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in studio e visibilmente imbarazzato, sbotta: "Lei ha chiesto le dimissioni del direttore generale, Paragone dice che non rispondono alle domande, e non si muove niente. Ma che Paese è questo? Ma che Paese è? Che fa cacciare una persona onesta come il dottor Francesco Zambon, che ha scelto con dignità di andarsene e rinunciare a milioni di dollari, perché se stava dentro e resisteva non potevano cacciarlo. Ma lui per dignità se ne è andato". Zambon è il dirigente dell'Oms che aveva redatto il report "compromettente" sull'assenza ...

