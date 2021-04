Formazione Academy Manpower al Mollificio Lombardo (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto persone selezionate hanno iniziato il percorso formativo proposto da Manpower Academy che si concluderà con l’assunzione da parte del Mollificio Lombardo delle figure professionali più idonee. Qualche settimana fa si è tenuta la giornata di assessment, la parte conclusiva del processo di selezione. “L’assessment – spiega Sara Pedrazzoli, Business Development Manager Manpower Academy – consiste in una giornata in cui presentiamo la rosa dei migliori candidati all’azienda, direttamente presso la sua sede, e insieme ad essa proponiamo ai candidati una serie di test e prove di abilità manuali per individuare gli allievi che verranno ammessi all’Academy”. “I docenti di questa Academy – continua Pedrazzoli – sono i dipendenti dell’azienda, che formano ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto persone selezionate hanno iniziato il percorso formativo proposto dache si concluderà con l’assunzione da parte deldelle figure professionali più idonee. Qualche settimana fa si è tenuta la giornata di assessment, la parte conclusiva del processo di selezione. “L’assessment – spiega Sara Pedrazzoli, Business Development Manager– consiste in una giornata in cui presentiamo la rosa dei migliori candidati all’azienda, direttamente presso la sua sede, e insieme ad essa proponiamo ai candidati una serie di test e prove di abilità manuali per individuare gli allievi che verranno ammessi all’”. “I docenti di questa– continua Pedrazzoli – sono i dipendenti dell’azienda, che formano ...

