Days Gone 2 prevedeva multiplayer cooperativo e mondo di gioco condiviso – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Days Gone 2 avrebbe dovuto avere il Multiplayer cooperativo e un mondo di gioco condiviso tra più giocatori, con la possibilità di costruire basi.. Days Gone 2 sembra essere stato cancellato, o quantomeno bloccato a tempo indeterminato da Sony, ma intanto emergono nuovi dettagli su quello che doveva essere il secondo capitolo, con il director del capostipite che ha raccontato come fosse prevista una modalità Multiplayer cooperativa e un mondo di gioco condiviso con altri giocatori. Le informazioni arrivano dall’intervista che Jeff Ross, co-director di Days Gone, ha tenuto con David Jaffe, ovvero il ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)2 avrebbe dovuto avere ile unditra più giocatori, con la possibilità di costruire basi..2 sembra essere stato cancellato, o quantomeno bloccato a tempo indeterminato da Sony, ma intanto emergono nuovi dettagli su quello che doveva essere il secondo capitolo, con il director del capostipite che ha raccontato come fosse prevista una modalitàcooperativa e undicon altri giocatori. Le informazioni arrivano dall’intervista che Jeff Ross, co-director di, ha tenuto con David Jaffe, ovvero il ...

Advertising

misteruplay2016 : Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo…tutto per un rumor - misteruplay2016 : Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo…tutto per un rumor - misteruplay2016 : Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo…tutto per un rumor - misteruplay2016 : Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo…tutto per un rumor - zazoomblog : Days Gone 2 lanciata la petizione per spingere Sony a svilupparlo...tutto per un rumor - #lanciata #petizione… -