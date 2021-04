Days Gone 2: director “conferma” le parole di Schreier che si lamenta dei giocatori – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Days Gone 2 non è in sviluppo: queste le parole di Jason Schreier, quasi “confermate” dal director del gioco. Il giornalista si lamenta dei giocatori.. Pochi giorni fa, Jason Schreier – noto giornalista di Bloomberg e insider dell’industria – ha rilasciato un nuovo report dedicato a Sony PlayStation, tramite il quale abbiamo avuto modo di scoprire che la compagnia giapponese ha bloccato lo sviluppo di alcuni progetti, come Days Gone 2, e ha spostato il controllo creativo di alcuni giochi in mano a team più grossi, svantaggiando team minori. Ora, Jason Schreier ritorna alla carica, criticando i giocatori. Ecco le … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)2 non è in sviluppo: queste ledi Jason, quasi “te” daldel gioco. Il giornalista sidei.. Pochi giorni fa, Jason– noto giornalista di Bloomberg e insider dell’industria – ha rilasciato un nuovo report dedicato a Sony PlayStation, tramite il quale abbiamo avuto modo di scoprire che la compagnia giapponese ha bloccato lo sviluppo di alcuni progetti, come2, e ha spostato il controllo creativo di alcuni giochi in mano a team più grossi, svantaggiando team minori. Ora, Jasonritorna alla carica, criticando i. Ecco le … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo ...

