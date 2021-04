Tuffi | la Coppa del Mondo FINA riprogrammata ancora a Tokyo ai primi di maggio

(Di domenica 11 aprile 2021) Stesso posto, stessa competizione. Solo, qualche giorno più tardi. Cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi, dopo aver inizialmente cancellato ladeldiin programma a, la Federation internationale de Natation () riprogramma subito la stessa competizione dall’1 al 62021. E in quale località? Ma sempre a, ovviamente, cioè dove originariamente previsto, in Giappone, e servirà sia come qualificazione sia come test event per i Giochi Olimpici, che si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 nella capitale nipponica. Confermata anche l’organizzazione del torneo di qualificazione olimpica di nuoto sincronizzato, originariamente previsto dall’1 al 42021 a ...

whiteblossom16 : RT @NicolaMarconi: Arriva la notizia che in molti attendevano: la Coppa del Mondo di tuffi ha una nuova data! - RaiSport : #Tuffi: la #Fina conferma la #CoppaDelMondo a #Tokyo La competizione, originariamente cancellata, si disputerà dal… - NicolaMarconi : Arriva la notizia che in molti attendevano: la Coppa del Mondo di tuffi ha una nuova data! - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #coppedelmondo #fondo2021 Tokyo riapre ai tuffi: ripristinare le qualificazioni… - iamhcl : Poi si domandano perché il calcio italiano faccia schifo. Guardate le partite di coppa: Tecnica, velocità, contatti… -

La Federation internationale de Natation (Fina) ha riprogrammato ladel mondo didall'1 al 6 maggio. La competizione si disputera' a Tokyo, come originariamente previsto, e servira' sia come qualificazione sia come test event per i Giochi Olimpici, che si ......tre altre manifestazioni della federnuoto internazionale validi come qualificazione sono in forse, dopo lo spostamento delladel mondo diStesso posto, stessa competizione. Solo, qualche giorno più tardi. Cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi, dopo aver inizialmente cancellato la Coppa del Mondo FINA di tuffi in programma a Tok ...Olimpiadi Tokyo 2020: rimessi in calendario test event tuffi e nuoto sincronizzato. Ecco il comunicato della Fina ...