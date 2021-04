Sonic Colours Remastered in sviluppo, secondo un leak proveniente dalla Germania – Notizia – WiiVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 aprile 2021) Sonic Colours Remastered sarebbe attualmente in sviluppo, stando a un leak proveniente da uno studio di doppiaggio tedesco: ecco i dettagli.. Sonic Colours Remastered sarebbe in sviluppo, stando a un leak proveniente da uno studio di doppiaggio tedesco, che sembra aver riportato il lavoro nel proprio portfolio. Pubblicato su Wii nel novembre 2010, Sonic Colours è un’avventura a base platform realizzata dal Sonic Team, che al lancio ha ricevuto valutazioni generalmente positive. È interessante notare che il gioco originariamente non includeva un doppiaggio in tedesco, dunque è possibile che per la remaster SEGA abbia voluto aggiungere ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021)sarebbe attualmente in, stando a unda uno studio di doppiaggio tedesco: ecco i dettagli..sarebbe in, stando a unda uno studio di doppiaggio tedesco, che sembra aver riportato il lavoro nel proprio portfolio. Pubblicato su Wii nel novembre 2010,è un’avventura a base platform realizzata dalTeam, che al lancio ha ricevuto valutazioni generalmente positive. È interessante notare che il gioco originariamente non includeva un doppiaggio in tedesco, dunque è possibile che per la remaster SEGA abbia voluto aggiungere ...

Advertising

GamingToday4 : Sonic Colours Remastered potrebbe essere in sviluppo per Nintendo Switch - NintendOnTweet : Sonic Colours Remastered potrebbe essere in sviluppo per Nintendo Switch - EdgyyyyM : SONIC COLOURS ULTIMATE AAAA DSHSDH - PigroNetwork : ok non ho visto un cazzo ma se la remastered di sonic colours avrebbe pure ultimate mi aspetto delle aggiunte extra… -