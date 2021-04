Paura a Roma | incendio in un garage | grave un 77enne | intossicati il figlio e un agente della Polizia Locale intervenuti per salvare l’uomo

(Di domenica 11 aprile 2021) Erano le 17.30 circa, quando ladiCapitale, XI Gruppo Marconi, è intervenuta in Via di Casetta Mattei, allertata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di unin un box privato. Avvisati i Vigili del Fuoco e il personale medico, in attesa del loro arrivo, i caschi bianchi si sono attivati per spegnere unche ha coinvolto un’utilitaria, riuscendo, una volta liberata dalle fiamme, a spingerla fuori dal box e a posizionarla sulla rampa del. Nel retro del box gli operanti hanno scorto il proprietario, un uomo di 77 anni, condotto all’ospedale San Camillo in codice rosso. Anche uno degli agenti e ildel signore sono dovuti ricorrere alle cure mediche per aver tentato di mettere in salvo il, ...

Erano le 17.30 circa, quando la Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, è intervenuta in Via di Casetta Mattei, allertata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un incendio in u ...