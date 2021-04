Pagelle Inter - Cagliari | stavolta ci pensa Darmian Sensi | il redivivo e Hakimi si trasforma in assist man

Advertising

Corriere : Inter-Cagliari 1-0, le pagelle: Darmian sempre pronto, Eriksen ritrova il tiro da fuori - Gauci10P : RT @Corriere: Inter-Cagliari 1-0, le pagelle: Darmian sempre pronto, Eriksen ritrova il tiro da fuori - Corriere : Inter-Cagliari 1-0, le pagelle: Darmian sempre pronto, Eriksen ritrova il tiro da fuori - davidecurrenti : Verso le 19:00 sarò in diretta sul mio canale Twitch. Argomenti che affronterò: - Pagelle Inter-Cagliari - Numeri… - 11contro11 : Pagelle di #Inter-#Cagliari (1-0): vittoria sofferta per Conte #Fantacalcio #Focus #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

- Cagliari 1 - 0:nerazzurre HANDANOVIC 6 Due parate, la prima su Nainggolan, dal coefficiente medio - basso, la seconda su Pavoletti, allo scadere e ad alto rischio, ma cancellata per ...Sampdoria - Napoli,e tabellino del primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium valevole per la 30° giornata ...(73 Lozano 5 - Entra nervoso e rimedia un giallo che gli farà saltare l') ...Stefan de Vrij, attraverso i suoi canali social, ha voluto sottolineare le undici vittorie su undici partite giocate nel girone di ritorno ...Tre punti fondamentali per la corsa verso la conquista di un posto in Champions League. Anche la Juve fa bene e l’Inter allunga sulla seconda (il Milan). Partita sin da subito giocata con un appiglio ...