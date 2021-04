Myanmar | oltre 700 vittime inizio proteste anti golpe

Advertising

Almeno 82 persone hanno perso la vita in un blitz delle forze di sicurezza del #Myanmar contro i manifestanti a Bago - Oltre 600 le vittime dall'inizio del golpe in #Myanmar. Migliaia i feriti, 2847 le persone incarcerate. - In #Myanmar oltre 600 i morti, molti dei quali mentre manifestavano, tra questi anche bambini. Migliaia i feriti.

Secondo quanto riportato da "Now", che cita fonti sul posto a Bago, le forze di sicurezza avrebbero accatastato almeno 57 corpi in una pagoda, impedendo l'accesso alle cure per i feriti. L'...Birmania. Almeno 82 persone hanno perso la vita in un blitz delle forze di sicurezza delcontro i manifestanti, secondo quanto riportato sabato dai media locali indipendenti e da un'organizzazione che tiene traccia delle vittime dal colpo di stato di febbraio, come riportano ...(Adnkronos) - Il numero delle vittime della repressione messa in atto contro i manifestanti dai militari golpisti a Myanmar è salito ad oltre 700. A ...L'organizzazione che monitora i morti in seguito al golpe del Myanmar lo scorso 1° febbraio tocca la preoccupante quota di 700.