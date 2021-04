IoApro sfida il dpcm | la protesta corre sul web

Leggi su agi

(Di domenica 11 aprile 2021) AGI - A Roma, Milano e in diverse zone d'Italia, ci sono state forti tensioni, ristoratori, baristi, commercianti duramente colpiti dalla pandemia hanno riempito le piazze a colpi di #AprireSenzaCondizioni sui social, per urlare l'insofferenza alle chiusure, e poter riaprire le attività economiche. I manifestanti hanno fatto esplodere la“riaprire subito, per non morire di crisi”, ma la rabbia si è trasformata in violenza contro le forze dell'ordine, in alcuni casi, con tafferugli davanti a Montecitorio. Tra la folla erano presenti anche i militanti di estrema destra collegati a Casapound, uniti nelladel movimento, accomunati dall'hashtag #IoApro su Twitter, che invita a restare aperti contro le restrizioni anti Covid. Nonostante i tanti dubbi e le discussioni all'interno delle forze politiche in Parlamento, la linea del Governo ...