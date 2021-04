IoApro dà appuntamento a Montecitorio per domani Ma la manifestazione non è autorizzata

(Di domenica 11 aprile 2021) Sulle loro pagine social di #e su alcuni siti stanno chiamando a raccolta tutti i ristoratori e gli imprenditori che negli ultimi mesi son stati costretti a rimanere chiusi. Stanno dando, lunedì 12 alle 14, davanti a: “Saremo in 20mila”, hanno detto, perché “Vi abbiamo dato 48 ore per legittimare le riaperture di tutte le attività economiche. Nessuno ci ha risposto”. E quindi, a suon di minaccia: “Porteremo 20mila persone davanti al Parlamento”. Prima, addirittura, avevano detto 50mila. Comunque, quello che è certo è che – a dispetto di quanto riferiscono – l’evento non ha ricevuto il via libera della Questura, che anzi, ha tenuto a sottolineare con una nota che alcunché è autorizzato, al di fuori di un’altracon 100 persone, già in calendario da ...

FrancescoUdine : Ricapitolando: Lunedì #12aprile alle 15, nuova manifestazione di #IoApro in piazza #Montecitorio. Martedì… -

