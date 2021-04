Inter-Cagliari 1-0 | gol di Darmian e scudetto più vicino

(Di domenica 11 aprile 2021) L’batte ilper 1-0 nel match valido per la 30esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo. La capolista fatica e sfonda solo al 77? con il gol di. La rete del difensore vale 3 punti d’oro, che consentono ai nerazzurri di salire a quota 74 e di mantenere 11 lunghezze di vantaggio sul Milan. Ilrimane a quota 22, in terz’ultima posizione, e vede allontanarsi la salvezza: il Torino, a quota 27, è lontano 5 punti. Funweek.

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - rama_int : RT @Info_SerieA: FT: Inter 1-0 Cagliari ? Darmian 77' - OA_Sport : #CALCIO Inter sempre più vicina allo Scudetto: Darmian stende il Cagliari a San Siro -

MILANO - Sofferta, ma comunque fondamentale la vittoria dell'sulche rispedisce a - 13 il Milan secondo. Ancora una volta la squadra di Conte ha la meglio nella ripresa: è Darmian , al 77', a decidere la gara firmando l' 1 - 0 ...Da Nicola Savino all'influencer Gianmarco Valenza, molti tifosi dell'sui social lamentano di non riuscire a vederedall'applicazione di Dazn (il canale satellitare su Sky funziona regolarmente). Dopo circa mezz'ora dall'inconveniente la tv fa sapere tramite Twitter: "Sappiamo che alcune persone ...Un solo tiro nello specchio della porta, quello di Nainggolan al 39’ del primo tempo.Una preziosa vittoria per i granata in chiave salvezza. E’ terminata la sfida delle 12:30 tra Inter e Cagliari. La partita è conclusa 1-0, grazie alla rete nel secondo tempo di Darmian (77'). La ...