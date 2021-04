Benevento, i convocati per il Sassuolo: una sola assenza per Inzaghi (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di domani 12 aprile, ore 20.45, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro il Sassuolo. Un solo assente per il tecnico piacentino che contro i neroverdi dovrà fare a meno esclusivamente dell’attaccante Gabriele Moncini. Questi i convocati della Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Foulon. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello. ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara di domani 12 aprile, ore 20.45, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro il. Un solo assente per il tecnico piacentino che contro i neroverdi dovrà fare a meno esclusivamente dell’attaccante Gabriele Moncini. Questi idella Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Foulon. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello. ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

