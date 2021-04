Beautiful | la tragica morte di un attore del cast | Quanti pianti

Leggi su altranotizia

(Di domenica 11 aprile 2021)è una soap che va in onda da tantissimi anni, purtroppo sono diversi gli attori che sono morti nel tempo. Oggi vi raccontiamo una storia.Prima di andare a raccontare questo tragico evento soffermiamoci sulle anticipazioni della puntata che andrà in onda nella giornata di oggi. Wyatt è pronto a stravolgere tutto con una confessione che fa cambiare le carte in tavola. Vorrebbe mettere su famiglia con Flo e non con Sally. La situazione dunque si ribalta improvvisamente. C’è dunque curiosità di vedere come si muoveranno le situazioni. LEGGI ANCHE >>> Così è davvero troppo Spencer sarà sempre più distante da Sally, andando a dichiarare i suoi sentimenti, lei però rimarrà molto dubbiosa di fronte a diverse situazioni. Katie cerca di dare una mano a Donna e Bill, cercando di far deporre “le armi di battaglia”. ...