Roma, buone notizie: Mkhitaryan torna a lavorare col gruppo (Di sabato 10 aprile 2021) buone notizie per Paulo Fonseca: Mkhitaryan ha ripreso a lavorare col gruppo. Speranza di vederlo tra i convocati per il Bologna Paulo Fonseca riceve buone notizie dall'ultimo allenamento a Trigoria: oggi Mkhitaryan ha preso parte alla seduta di allenamento con il gruppo e aumentano le sue speranze di vederlo presto in campo. Come riporta Sky Sport potrebbe essere convocato per la gara di domani contro il Bologna: possibile però un suo impiego, anche se parziale, nel ritorno di Europa League contro l'Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

