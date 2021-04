Kimchi | l' elisir di lunga vita

Leggi su gqitalia

(Di sabato 10 aprile 2021) Il- tipico piatto coreano a base di verdure super piccanti fermentate, Patrimonio Immateriale dell’Unesco dal 2013 e annoverato tra i principali superfood del mondo - potrebbe aiutare l'organismo a difendersi anche dal Covid-19, tanto da essere ora al centro di diversi studi scientifici. La recente ricerca di Jean Bousquet del Dipartimento di Medicina Polmonare dell'Università di Montpellier, per esempio (pubblicata nel Journal of Clinical and Translational Allergy), ipotizza che alte dosi di verdure fermentate possano ostacolare la penetrazione del Coronavirus nell'organismo e soprattutto nei polmoni. Se è presto per trarre conclusioni, pare però certa la correlazione tra i Paesi che consumano regolarmente questo tipo di cibi - tra cui spicca appunto il- e i bassi tassi di mortalità da Covid-19. Prendiamo la Corea del Sud, dove il ...