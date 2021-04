"Scusatemi, ho detto una sciocchezza". Federica Panicucci, gelo in studio su Denise Pipitone (davanti all'avvocato) (Di venerdì 9 aprile 2021) Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa nel 2004 a soli 4 anni. Dopo la denuncia di una ragazza russa, Olesya Rostova, che ha raccontato in tv di essere stata rapita da piccola, si era riaccesa la speranza. Si pensava che potesse essere lei Denise. Poi il confronto tra i gruppi sanguigni ha dato esito negativo, portando così una nuova delusione a Piera Maggio, la mamma della Pipitone, da anni alla ricerca della figlia. Il legale della Maggio, Giacomo Frazzitta, è stato ospite di Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi 9 aprile. L'avvocato, in particolare, ha lanciato delle accuse pesanti contro le forze dell'ordine, che avrebbero commesso diversi errori nell'indagare sulla scomparsa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Si continua a parlare del caso di, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa nel 2004 a soli 4 anni. Dopo la denuncia di una ragazza russa, Olesya Rostova, che ha raccontato in tv di essere stata rapita da piccola, si era riaccesa la speranza. Si pensava che potesse essere lei. Poi il confronto tra i gruppi sanguigni ha dato esito negativo, portando così una nuova delusione a Piera Maggio, la mamma della, da anni alla ricerca della figlia. Il legale della Maggio, Giacomo Frazzitta, è stato ospite dinella puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi 9 aprile. L', in particolare, ha lanciato delle accuse pesanti contro le forze dell'ordine, che avrebbero commesso diversi errori nell'indagare sulla scomparsa di ...

