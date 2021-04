Ricciardo e l' essere Hamilton | Altri saprebbero vincere | ma che pressione!

Advertising

Tahlequahtail : Uno ci prova anche a non essere sottona poi però apre tiktok e si trova 10 video di fila di Ricciardo - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La #McLaren potrebbe essere la squadra giusta per coronare il sogno di Daniel #Ricciardo - FormulaPassion : #F1 | La #McLaren potrebbe essere la squadra giusta per coronare il sogno di Daniel #Ricciardo - FormulaPassion : #F1 | Secondo Coulthard il quattro volte iridato non può permettersi di essere battuto anche da Lance Stroll -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardo essere

Autosprint.it

Sul tema,ha una visione equilibrata : "Per rispondere in modo diplomatico, penso che ... Mercedes, gli sviluppi non restituiranno il dominio Dove non possiamotroppo aggressivi o ...Quest'ultimi, in particolare, fanno parte del mondo delle corse; ma non dovrebberofondamentali per determinare la buona riuscita di una gara. Così la pensa Daniel, il pilota della ...Ricciardo che ha dimostrato di poter correre ... Il tempo ha aumentato il rispetto "Adesso penso sia più facile per me e Max essere amici, per due motivi. Il primo è il non essere in diretta ...“L’anno scorso la Formula 1 ha pubblicato un video sui dieci momenti più importanti dell’anno, e otto di questi erano incidenti. Ho pensato: ragazzi, siete degli idioti!”, non le manda di certo a dire ...